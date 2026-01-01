Aydın'da 'Tarım Sahada' Buluşmaları Yeni Yılda da Sürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Tarım Sahada' çalışmaları yeni yılda da devam ediyor. Proje, üreticilerle doğrudan iletişim kurmayı hedefleyerek sahada bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenliyor.

Saha Ziyaretlerinde Ele Alınan Konular

Uzman personelin gerçekleştirdiği ziyaretlerde; genel tarım sayımı, hayvan hastalıkları ve etkin mücadele yöntemleri, güncel tarımsal destekleme ve hibe uygulamaları, tarımsal üretim planlaması ile kuraklığın tarımsal üretime etkileri başlıkları üzerinde duruluyor. Ziyaretlerde üreticilerin soruları dinleniyor, sahadan gelen talepler kayıt altına alınıyor.

Yeni Yılın İlk Buluşması ve Ziyaret Programı

Yeni yılın ilk buluşması 2 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Ziyaret edilmesi planlanan mahalleler: Bozdoğan ilçesinde Kamışlar, Altıntaş ve Olukbaşı; Buharkent’te Üçeylül; Çine’de Yolboyu; Didim’de Yalıköy; Efeler’de Dalama, Yeniköy ve Dereköy; İncirliova’da Erbeyli; Germencik’te Camikebir; Karacasu’da Çamarası ve Yazır; Karpuzlu’da Abak; Koçarlı’da Kızılcabölük; Köşk’te Karatepe, Baklaköy ve Çarşı; Kuşadası’nda Yaylaköy; Kuyucak’ta Gencelli, Gencellidere ve Kurtuluş; Nazilli’de Durasallı; Söke’de Yenicami; Sultanhisar’da Demirhan, İncealan ve Uzunlar; ve Yenipazar’da Alhan mahalleleri.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilgi alışverişinde bulunmaları ve sorularını doğrudan iletebilmeleri amacıyla düzenlenecek Cuma buluşmalarına tüm üreticileri davet etti.

