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Aydın'da 3,6 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen operasyonda 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:06
Aydın'da 3,6 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye ekipleri tarafından düzenlenen bu operasyonda, farklı illere sevk edilmesi planlanan iki pikap durduruldu.

Ele Geçirilen Yağların Analizi

Yapılan detaylı arama sonucunda 5 litrelik tenekelerde toplamda 3,6 ton yağ bulunarak analiz için laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarına göre, ele geçirilen yağların bir kısmının sahte olduğu, diğer kısmının ise farklı bitkisel yağlarla karışık olduğu doğrulandı.

Ceza ve Gözaltılar

Olayla ilgisi bulunan M.Y. ve H.G. adındaki şahıslara, 600 bin lira para cezası kesildi ve her ikisi de gözaltına alındı. Bu durum, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturduğundan, yetkililerin denetimlerini artırması gerektiği vurgulanıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki pikaba yapılan operasyonda farklı illere götürüldüğü belirlenen 3,6...

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki pikaba yapılan operasyonda farklı illere götürüldüğü belirlenen 3,6 ton sahte ve karışımlı zeytinyağı ele geçirildi.

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