Aydın'da 33 Şehit Polis İçin 333 Fidan Dikildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aileleri Aydın’da yaşayan 33 şehit polis adına İmamköy’de 333 fidan dikti; törene Vali Canbolat ve Emniyet Müdürü Erdoğan katıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:39
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aileleri Aydın'da yaşayan 33 şehit polis memuru anısına 333 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlik ve katılımcılar

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında İmamköy Mahallesi'ndeki Atış Poligonunda düzenlenen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı.

Programda konuşan Vali Canbolat: "Bugün burada yalnız bir etkinlik için değil, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın hatıralarına vefamızı göstermek, onların bize bıraktığı kutlu mirası yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmamköy’deki İl Emniyet Müdürlüğü Atış alanın toprağına yalnızca fidanlar emanet etmiyoruz. Bugün toprağın bağrına 33 şehidimizin adını, onların tertemiz hatırasını ve bu milletin minnetini, şükranını gösteriyoruz. Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecektir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan ise: "Bugün toprakla buluşturacağımız her fidan, aslında bir vefa sözüdür. Bu fidanlar şehitlerimizin aziz hatırasının yeşeren sembolü, onların bize bıraktığı, onların bize bıraktığı emanete sahip çıktığımızın özde bir ifadesidir. Burada dikilen her bir fidan aziz şehitlerimizin adı ile büyüyecek göğe yükselen dalları milletimizin bağımsızlığını, toprakla buluşan kökleri ise ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, başta şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan kıymetli aileleri olmak üzere desteği ve katkılarıyla bizleri onurlandıran tüm saygı değer misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından yapılan duanın ardından Vali Canbolat, Emniyet Müdürü Erdoğan, şehit aileleri ve polisler fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verildi.

