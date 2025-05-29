Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Kamyonet Çarptı, Sürücü Tutuklandı

Aydın'da Çocuğun Ölümüyle İlgili Gelişmeler

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki bir kamyonetten düştüğü iddia edilen 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin trajik ölümü, yeni bilgilerle aydınlatıldı. Olay, Kocagür Mahallesi'nde meydana gelirken, yapılan incelemeler sonucu çocuğa aracın çarptığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Soruşturması

Olayın hemen ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enes Çelebi'nin ölümü üzerine çalışmalara başladı. Ailenin, çocuğun kamyonetten düştüğünü iddia etmesi üzerine, olay yeri inceleme ve jandarma suç araştırma ekipleri detaylı bir soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda, kamyonet lastiğinde kan izlerine rastlandı.

Sürücünün İfadesi ve Tutuklanması

Kamyonetin sahibi olan M.Ö. (37), ifadesinde aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf etti. Bu itiraf sonrasında sürücü gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı. Yapılan işlemlerin ardından M.Ö. tutuklandı.

Çocuk ve Ailesi

Öte yandan, Enes Çelebi'nin annesi ve bir akrabasının, olay günü mahallede nişan için bulunduğu öğrenildi. Enes’in hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmesi, aile ve mahalle halkında büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Dün Kocagür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin park halindeki kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybedip düştüğü bildirilmişti. Ağır yaralanan küçük Enes, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.