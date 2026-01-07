Aydın'da '500 kg domuz etiyle hayır' iddiasına İsmail Kadı'dan yanıt

İsmail Kadı, Efeler'deki '500 kilogram domuz etiyle hayır' iddiasının gerçeği yansıtmadığını, böyle bir dağıtımın Aydın'da gerçekleşmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:31
Eski Kasaplar Odası Başkanı iddiaları yalanladı

Eski Aydın Kasaplar Odası Başkanı İsmail Kadı, Efeler ilçesinde gündeme gelen "500 kilogram domuz eti" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Basında yer alan haberlerde, yaban domuzu eti ticareti yaptığı için geçmiş yıllarda ceza alan ve halen başka bir suçtan cezaevinde olan C.C isimli kasabın, 2015 yılında babasının hayrında vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin açıklama yapan Kadı, söz konusu olayın yaşanmadığını vurguladı.

Kadı, yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyleyerek, "Bu işin aslı astarı yok. Hayatında hiç hayır yapmayan birisi zaten. Temcit pilavı gibi bu olayı pişirip pişirip gündeme getirmenin bir anlamı yok. İnsanların kafasını karıştırmak, esnafları zan altında bırakmak bir suçtur" dedi.

Camii avlusunda böyle bir hayır etkinliğinin gerçekleşmediğini ifade eden Kadı, "İnsanlar rahat olsun, Aydın halkı rahat olsun, kesinlikle hiçbir kasapta böyle bir şeyden şüphelenmesinler. Bizim Aydın’da böyle bir olayı yapacak olan hiç kimse yoktur" şeklinde konuştu.

Kadı ayrıca, konu hakkında asılsız iddiaların esnafın itibarını zedelediğini belirterek, kamuoyunun bu tür haberler karşısında dikkatli olması çağrısında bulundu.

