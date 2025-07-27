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Aydın'da Ağaçlık Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 21:09
Aydın'da Ağaçlık Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan bu yangına müdahale için olay yerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerde bulunuyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalar devam ederken, yangının çevreye yayılmaması için büyük çaba sarf ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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