Aydın'da Ata Tohumlarından Üretilen Fideler Buharkent'te Dağıtıldı

Aydın'da Ata tohumlarından üretim: Fideler Buharkent'te dağıtıldı

Büyükşehir'in fidanlıklarında tamamen Ata tohumlarından üretildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Belediyeye ait fidanlıklarda marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri tamamen Ata tohumlarından üretildi.

Üretilen fideler Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor; bu kapsamda yapılan dağıtım Buharkent'te gerçekleştirildi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol dağıtıma eşlik etti. Fideleri alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu dağıtımın tüm ilçelerde devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ata Tohumları bizim için yalnızca bir tohum değil, geçmişimizden geleceğe uzanan bir miras. Bizler de bu mirası yaşatıyor, hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Aydın’ın bereketini halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz"

