DOLAR
40,26 0,08%
EURO
46,75 0,35%
ALTIN
4.321,9 0,24%
BITCOIN
4.801.857,43 0,35%

Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

Aydın Efeler'de bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 17:48
Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Ayakkabı Dükkanı Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Paşa Mahallesi 21 Sokak'ta bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın gerçekleşmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ancak yangın, iş yerinde hasara sebep oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı araştırmalar sürdürülüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Alkollü Sürücü Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İstanbul'da SED Öğrencilerine Motivasyon Yemeği Düzenlendi
3
Beyoğlu'nda 17 Tarihi Çeşmenin Restorasyonu Tamamlandı
4
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
5
Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 19 Zanlı Tutuklandı
6
Kastamonulu Çift, Nikahını Doğanın Ortasında Kıydı
7
Ankara'da 4 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi