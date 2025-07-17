Aydın'da Ayakkabı Dükkanında Yangın: Olay Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Ayakkabı Dükkanı Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Paşa Mahallesi 21 Sokak'ta bulunan bir ayakkabı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın gerçekleşmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ancak yangın, iş yerinde hasara sebep oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı araştırmalar sürdürülüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.