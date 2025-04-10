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Aydın'da Başörtülülere Hakaret İddiasına Protesto: Akademisyen Hakkında İdari Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da başörtülülere hakaret eden akademisyene yönelik protesto düzenlendi. Öğrenciler, kadınların onuru için sesini yükseltti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:11
Aydın'da Başörtülülere Hakaret İddiasına Protesto: Akademisyen Hakkında İdari Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A'nın başörtülülere hakaret ettiği öne sürülmesi üzerine üniversite öğrencileri ve akademisyenler protesto düzenledi.

Protesto, Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde gerçekleştirildi. Burada toplanan kalabalık, "Başörtüsü onurumuzdur" ve "Örtümüz kimliğimizdir" yazılı dövizler taşımakta oldu.

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş, konuyla ilgili olarak, "Benim başım örtülü olabilir ama benim beynimin içi örtülü değildir. Bilimle doludur. Ben burada devletime, milletime en iyi öğretmenler yetiştirmek amacındayım." ifadelerini kullandı.

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu adına konuşan Emine Sena Gürdal, M.A'yı kınadıklarını belirterek, ilim ehli olması gereken bir akademisyenin cahilce tavır sergilediğini ifade etti.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Temsilcisi Vera Beyza Öztürk ise, "Karanlık zihniyete bir adım alan açmayacaklarını" vurguladı.

Öte yandan, Doç. Dr. M.A, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında dün görevden uzaklaştırıldı.

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen...

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A'yı protesto etti.

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen...

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A'yı protesto etti.

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