Aydın'da Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcı Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı H.K. tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, yaklaşık iki ay önce, 2 yaşındaki kızları R.K.'nin bakımı için H.K. (63) ile anlaştılar. Ancak kısa bir süre sonra, R.K'da saldırgan davranışlar, gece ağlamaları ve vücudunda morluklar fark eden aile, durumu şüpheyle değerlendirdi ve evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, güvenlik kameraları aracılığıyla bakıcının bebeğe sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı belirlenmiştir. Ailenin şikayeti üzerine H.K. dün gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin ve çocuğunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve şüphelinin en üst sınırdan ceza almasını istediklerini söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bakıcının bebeğe fiziksel şiddet uyguladığı anlar açıkça görülmektedir.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı tutuklandı.