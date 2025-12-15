Aydın'da Bir Haftada 343 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen operasyonlarda, il genelinde 8-14 Aralık tarihlerinde farklı suçlardan aranan toplam 343 şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamalarda ve uygulamalarda asayiş, narkotik ile kaçakçılık suçlarına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Genel Çalışma Verileri

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 119.597 kişinin sorgulanması yapıldı. Jandarma ve emniyet birimleri eşgüdümlü şekilde yürüttükleri denetimlerle önemli sonuçlar elde etti.

Jandarma Çalışmaları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7.338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2.819 personelle yürüttüğü denetimlerde, 225 uygulama noktasında toplam 77.147 kişiyi sorguladı. Sorgulamalar sonucunda 241 aranan şahıs tespit edilip yakalandı.

Narkotik faaliyetlerinde 23 olayda 23 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu kişilerden 1 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarına ilişkin kayıtlarda meydana gelen 157 olayın tamamı aydınlatıldı; bu kapsamda 119 kişiye işlem uygulanmış ve 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık kapsamında ise 7 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Çalışmaları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftalık dönemde düzenledikleri operasyonlarda, 55 narkotik olayında 61 şüpheli hakkında işlem yaptı; bu kişilerden 8 kişi tutuklandı. Asayişe yönelik kayıtlarda meydana gelen 635 olayın 555'i aydınlatıldı; bu kapsamda 521 şüpheliye işlem yapıldı ve 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 4 kişiye işlem yapıldı.

Emniyet birimleri, 18 uygulama noktasında toplam 42.450 kişiyi sorguladı ve sorgulamalar sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı.

Valilikten Açıklama

Aydın Valiliği yaptığı açıklamada, "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadelerine yer verdi.

