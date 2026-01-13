Aydın'da 'Biz Bize Moral Akşamları' ile Yurtlarda Sınav Stresi Azaldı

Aydın'da 'Biz Bize Moral Akşamları' yurtlarda morali yükseltti

Gençlerin sınav dönemindeki motivasyonunu artırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Bize Moral Akşamları' etkinlikleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda farklı yurtlarda hayata geçirildi.

Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü'nde samimi buluşma

Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı. Samimi bir ortamda bir araya gelen gençler, birlikte vakit geçirerek sınav stresinden uzaklaşma fırsatı buldu ve etkinliğin stresin azalmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde dayanışma ön planda

Yenipazar Yurt Müdürlüğü'ndeki programda ise öğrencilerin dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve sınav dönemine daha motive hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi. Etkinlik sayesinde katılımcılar arasında kaynaşma sağlandı.

Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü'nde moral ve motivasyon artırıldı

Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen faaliyetlerle yoğun ders temposu içindeki öğrencilerin bir nebze olsun rahatlaması ve moral bulması amaçlandı.

İl müdürlüğü değerlendirmesi ve gelecek planı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu etkinliklerin öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemeyi hedeflediği vurgulandı. Benzer faaliyetlerin yıl boyunca devam ettirilmesinin planlandığı kaydedildi.

