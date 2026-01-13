Düzensiz Kanama ve Kasık Ağrısı Serviks Kanserinin Erken Uyarıcısı Olabilir

Op. Dr. Tuğçe Ersoy: Adet dışı kanama, cinsel ilişki sonrası kanama ve kasık ağrısı serviks kanserinin erken uyarıları olabilir; düzenli tarama ve HPV aşısı önemlidir.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:31
VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğçe Ersoy, serviks (rahim ağzı) kanserinin erken evrede çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkati çekti. Ersoy, adet dışı kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama ve kasık ağrısı gibi şikayetlerin sıkça ihmal edildiğini, oysa bu belirtilerin serviks kanserinin erken uyarıları olabileceğini vurguladı. Düzenli taramalarla hastalığın erken evrede yakalanabileceğini ve tedavi şansının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Sessiz ilerleyen hastalık

Op. Dr. Tuğçe Ersoy, serviks kanserinin sinsi ilerleyebildiğini belirterek, hastalığın erken dönemlerinde çoğu kadının herhangi bir şikayet yaşamayabileceğini söyledi. Bu nedenle düzenli jinekolojik muayene ve tarama testlerinin hayati öneme sahip olduğunu, belirti ortaya çıktığında hastalığın ilerlemiş olabileceğini ifade etti.

HPV ve tarama testlerinin önemi

Serviks kanserinin en sık nedeninin HPV olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ersoy, HPV'nin çok yaygın bir virüs olduğunu ve çoğu zaman fark edilmeden bulaşabildiğini kaydetti. Özellikle yüksek riskli HPV tiplerinin rahim ağzı kanserine zemin hazırlayabildiğini belirterek, HPV taraması ve aşılamanın önemine dikkat çekti.

Pap smear ve HPV testi hayat kurtarır

Ersoy, Pap smear ve HPV testleri sayesinde hücresel değişikliklerin kanser gelişmeden önce tespit edilebildiğini; erken müdahale ile serviks kanserinin tamamen önlenebileceğini söyledi.

HPV aşısı koruyucu bir kalkan sağlar

HPV aşısının serviks kanserine karşı güçlü bir koruma sağladığını belirten Op. Dr. Ersoy, aşının ideal olarak cinsel yaşam başlamadan önce uygulanmasının önerildiğini, bununla birlikte kadın ve erkeklerde, cinsel olarak aktif olsun ya da olmasın aşılamanın koruyuculuk sağlayabileceğini ifade etti. Ancak aşının taramaların yerine geçmediğini, düzenli kontrollerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tedavi ve erken teşhisin önemi

Serviks kanserinde tedavinin hastalığın evresine göre planlandığını aktaran Ersoy, erken evrede cerrahi tedaviyle iyi sonuçlar alınabildiğini; ileri evrelerde ise radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlerin devreye girdiğini söyledi. Bu nedenle erken teşhisin tedavinin başarısını doğrudan etkilediğini belirtti.

Düzenli taramalar, HPV aşısı ve bilinçli davranışlarla serviks kanserinin önlenebileceğini ifade eden Op. Dr. Tuğçe Ersoy, kadınların sağlık kontrollerini ertelememeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

VM MEDİCAL PARK BURSA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. TUĞÇE ERSOY

