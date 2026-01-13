Develi Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı
Gece başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı
Kayseri’nin Develi ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.
Yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin yolları, mahalle sakini Ufuk Korkut tarafından traktörle temizlendi.
