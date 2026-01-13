Develi Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı

Kayseri'nin Develi ilçesinde gece başlayan kar, yer yer 10 cm'e ulaştı; bazı bölgelerde ulaşım güçleşti, yollar traktörle temizlendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:24
Develi Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı

Develi Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı

Gece başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı

Kayseri’nin Develi ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.

Yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin yolları, mahalle sakini Ufuk Korkut tarafından traktörle temizlendi.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAR KALINLIĞI 10 SANTİME KADAR...

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAR KALINLIĞI 10 SANTİME KADAR ULAŞTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Şehir Hastanesi 2028'de Hizmete Girecek
2
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Tıp Öğrencilerine Saha Protokolü
3
Afyonkarahisar'da Muhtarlar ve Anneler İçin Uyuşturucu Eğitimi: 335 Muhtar, 40 Anne
4
Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' Vurgusu — Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu
5
Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı
6
Mevsimsel Depresyon: Sonbaharda Başlar, İlkbaharda Azalır
7
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları