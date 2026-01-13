Balıkesir’de '20 İlçe Her Ay Yeni Bir Rota' ile Kaz Dağları’nda Doğa Yürüyüşü

Edremit Kaz Dağları Hanlar'da buluşma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "20 İlçe Her Ay Yeni Bir Rota" projesi kapsamında Edremit Kaz Dağları Hanlar mevkiinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Projenin amacı, Balıkesir’in sahilleri, doğası ve tarihi değerlerini tanıtmak ile vatandaşları sağlıklı yaşam için sporla buluşturmaktır. Etkinliğe her yaştan doğasever katıldı ve Kaz Dağları’nın eşsiz doğası katılımcılardan tam not aldı.

Yürüyüşe katılmak isteyenler için Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez, Edremit, Havran ve Kepsut ilçelerinden ücretsiz otobüs kaldırıldı. Farklı ilçelerden çok sayıda vatandaş etkinliğe iştirak etti.

İlki Edremit Kaz Dağları Hanlar Bölgesinde düzenlenen yürüyüşler, projenin planına göre her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilecek.

