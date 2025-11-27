Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, aylar sonra olaysız şekilde toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri ve kayıt altındaki oturumda 66 madde görüşüldü, gündem maddelerinin büyük çoğunluğu komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildi.

Toplantıda öne çıkan karar, Aydın'daki CHP'li ilçe belediyelerinin 2014'ten bu yana sürdürdükleri cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırma kararı oldu.

Protokol ve devir süreci

Aldıkları kararın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu oturuma ara vererek ilgili komisyon üyeleri ve birim temsilcileriyle toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından, cenaze ve defin hizmetini sonlandıracak CHP'li ilçe belediyeleri ile Büyükşehir arasında protokol düzenlenmesine karar verildi.

Bu çerçevede 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren CHP'li belediyeler olan Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Germencik, Kuşadası, Didim, Koçarlı, Efeler ve Çine ilçelerinde belediyelerin cenaze ve defin hizmeti vermeyeceği bildirildi. Karara göre, protokoller imzalanıp devir işlemleri tamamlandıktan sonra bu hizmetlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kararın dışında kalanlar arasında ise, AK Parti'li Köşk, Sultanhisar, Buharkent, Yenipazar, İncirliova ve Söke ile MHP'li Karpuzlu ilçe belediyelerinin cenaze ve defin hizmetlerini eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerince sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

Bütçe, kredi ve ulaşıma zam

Belediye Meclisi toplantısında ilçe belediyelerinin bütçeleri de kabul edildi. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın farklı yatırımları finanse edebilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanması Plan Bütçe Komisyonu raporunda yer aldığı şekilde onaylandı.

Toplantıda ulaşım ücretlerine ilişkin düzenleme de kabul edildi. Yapılan zamla şehir içi ulaşım ücretleri öğrenciler için 15 TL'den 20 TL'ye, sivil taşıma ücretleri ise 25 TL'den 30 TL'ye yükseltildi.

