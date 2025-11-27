Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı

Aydın'daki CHP'li 10 ilçe belediyesi 01 Ocak 2026'dan itibaren cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırma kararı aldı; hizmetler Aydın Büyükşehir'e devredilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:21
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı

Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, aylar sonra olaysız şekilde toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri ve kayıt altındaki oturumda 66 madde görüşüldü, gündem maddelerinin büyük çoğunluğu komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildi.

Toplantıda öne çıkan karar, Aydın'daki CHP'li ilçe belediyelerinin 2014'ten bu yana sürdürdükleri cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırma kararı oldu.

Protokol ve devir süreci

Aldıkları kararın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu oturuma ara vererek ilgili komisyon üyeleri ve birim temsilcileriyle toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından, cenaze ve defin hizmetini sonlandıracak CHP'li ilçe belediyeleri ile Büyükşehir arasında protokol düzenlenmesine karar verildi.

Bu çerçevede 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren CHP'li belediyeler olan Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Germencik, Kuşadası, Didim, Koçarlı, Efeler ve Çine ilçelerinde belediyelerin cenaze ve defin hizmeti vermeyeceği bildirildi. Karara göre, protokoller imzalanıp devir işlemleri tamamlandıktan sonra bu hizmetlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kararın dışında kalanlar arasında ise, AK Parti'li Köşk, Sultanhisar, Buharkent, Yenipazar, İncirliova ve Söke ile MHP'li Karpuzlu ilçe belediyelerinin cenaze ve defin hizmetlerini eskiden olduğu gibi ilçe belediyelerince sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

Bütçe, kredi ve ulaşıma zam

Belediye Meclisi toplantısında ilçe belediyelerinin bütçeleri de kabul edildi. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın farklı yatırımları finanse edebilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanması Plan Bütçe Komisyonu raporunda yer aldığı şekilde onaylandı.

Toplantıda ulaşım ücretlerine ilişkin düzenleme de kabul edildi. Yapılan zamla şehir içi ulaşım ücretleri öğrenciler için 15 TL'den 20 TL'ye, sivil taşıma ücretleri ise 25 TL'den 30 TL'ye yükseltildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE AYLAR SONRA OLAYSIZ OLARAK OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. POLİS...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE AYLAR SONRA OLAYSIZ OLARAK OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. POLİS EKİPLERİNİN YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE POLİS KAMERALARINCA DA KAYIT ALTINDA TUTULAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE 66 MADDE GÖRÜŞMEYE SUNULDU. GÜNDEM MADDELERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN KOMİSYONLARDAN GELDİĞİ HALDE KABUL EDİLDİĞİ OTURUMDA AYDIN’DAKİ CHP’Lİ İLÇE BELEDİYELERİ 2014 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜKLERİ CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİNE SON VERME KARARI ALDIKLARINI AÇIKLADI.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE AYLAR SONRA OLAYSIZ OLARAK OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. POLİS...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?