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Aydın'da Cip ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Söke'de meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:08
Aydın'da Cip ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir cip ile tırın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi.

Kaza Detayları

Olay, B.A. tarafından kullanılan FB BB 81 yabancı plakalı cipin, Argavlı mevkisinde karşı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki 09 SM 947 plakalı tır ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle araçların sürücüleri ve cipte yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Kazanın ardından, olay yerine hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, B.A. ve A.A'nın sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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