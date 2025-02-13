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Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede bulunan heykel parçası, M.Ö. 615-590 dönemine ait.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:21
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı

Aydın'da Tarihi Heykel Parçası Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dalgaların aşındırdığı bir bölgede ortaya çıkan heykel parçası, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu tarihi eser, milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor.

Heykelin Bulunuşu ve İnceleme Süreci

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde Berkant Akbacak isimli bir vatandaş heykel parçasını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanları, heykel üzerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Söz konusu parça, dalgaların etkisiyle ortaya çıkarak, Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

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