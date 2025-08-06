DOLAR
40,65 0,11%
EURO
47,39 -0,53%
ALTIN
4.406,59 0,29%
BITCOIN
4.701.162,7 -1,81%

Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da darp edildiği için ağır yaralanan genç, 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:59
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanma

Aydın'da, darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 18 Temmuz tarihinde yaşandı.

Olayın Detayları

Almanya'dan tatil için Didim'e gelen 21 yaşındaki Poyraz Başnak, arkadaşı Onur A. (20) ile birlikte, S.A.G. (18) ve P.G. (17) ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Ancak S.A.G. ve P.G., bir süre sonra araçla geri dönerek Başnak ve Onur A.'yı sert bir cisimle darbetti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren Başnak, 19 gün sonra vefat etti.

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden S.A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Poyraz Başnak'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta öğle vakti kılınacak namazın ardından Bayraklı ilçesinde Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam...

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Ağır yaralanan Poyraz Başnak'ın kardeşi Kardelen Başnak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam...

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Ağır yaralanan Poyraz Başnak'ın kardeşi Kardelen Başnak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar