Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanma

Aydın'da, darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 18 Temmuz tarihinde yaşandı.

Olayın Detayları

Almanya'dan tatil için Didim'e gelen 21 yaşındaki Poyraz Başnak, arkadaşı Onur A. (20) ile birlikte, S.A.G. (18) ve P.G. (17) ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Ancak S.A.G. ve P.G., bir süre sonra araçla geri dönerek Başnak ve Onur A.'yı sert bir cisimle darbetti.

Ağır yaralanan Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinde yaşam mücadelesi veren Başnak, 19 gün sonra vefat etti.

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden S.A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Poyraz Başnak'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta öğle vakti kılınacak namazın ardından Bayraklı ilçesinde Doğançay Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Ağır yaralanan Poyraz Başnak'ın kardeşi Kardelen Başnak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan genç, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Ağır yaralanan Poyraz Başnak'ın kardeşi Kardelen Başnak, konuyla ilgili açıklamada bulundu.