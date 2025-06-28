Aydın'da Efeler ve Bozdoğan'daki Yangınlara Yoğun Müdahale

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde, çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları sürüyor.

Yangın, Efeler ilçesindeki Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki çam ve zeytin ağaçlarının yer aldığı bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Yangın haberinin alınmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Diğer yandan, Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesi'nde de makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmekte.

Yangınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için iki ilçede karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesi5 helikopter ve 4 uçak yangın söndürme çalışmalarına katılmakta.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (solda) Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı, ilgili kurum amirleriyle görüştü.