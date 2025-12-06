Aydın’da En Çok Yağış Kuşadası Güzelçamlı’ya Düştü: 71,3 kg

Aydın’da En Fazla Yağış Kuşadası Güzelçamlı’ya Düştü

Aydın’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlarda metrekare başına en fazla yağış 71,3 kilogram ile Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ne kaydedildi.

24 Saatlik İlçe İlçe Yağış Miktarları

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, çoğunluğu gece olmak üzere son 24 saat içinde ölçülen yağış miktarları şu şekilde:

Bozdoğan: 10,6 kilogram, Buharkent: 24,9 kilogram, Didim: 68,4 kilogram, Efeler: 19,5 kilogram, Germencik: 34,7 kilogram, İncirliova: 20,1 kilogram, Karacasu: 16,1 kilogram, Karpuzlu: 16,5 kilogram, Koçarlı: 11,5 kilogram, Kuyucak Musakolu: 54,3 kilogram, Kuşadası Güzelçamlı: 71,3 kilogram, Köşk: 10,4 kilogram, Nazilli: 31,6 kilogram, Sultanhisar: 15,2 kilogram, Söke: 25 kilogram, Yenipazar: 19,3 kilogram, Çine Hacıpaşalar: 40,3 kilogram.

Yetkililer, yağışların gece yarısına kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini tahmin ediyor.

