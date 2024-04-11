Aydın'da feci kaza! Refüje çarpan pikap takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aysu Öncel (29) idaresindeki 48 BU 676 plakalı pikap refüje çarparak takla attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kısa sürede müdahale etti.

Kazada, pikap sürücüsü Aysu Öncel hayatını kaybetti. Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi gereken T.A, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Aysu Öncel'in sürücü kursu eğitmeni olduğu belirlendi.