Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, İbrahim Korkut (35) idaresindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, istinat duvarına çarparak önünde seyreden U.İ. (34) yönetimindeki 34 NBZ 469 plakalı araca çarptı.

Kaza, Aydın-Muğla kara yolunun Hallaçlar mevkisinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Korkut, asfalt zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Korkut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü bir gelişme olarak, hayatını kaybeden sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde istinat duvarına, ardından bir araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.