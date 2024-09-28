Aydın'da FETÖ Şüphelisi El Bombası ile Yakalandı

Aydın'da FETÖ Şüphelisine Operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, savunma tipi bir el bombası ve F serisi 1 dolar ile yakalanan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

JASAT Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ üyesi olduğu ve çeşitli suçlarla ilişkili olduğu gerekçesiyle N.N. isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin iş yerinde, otomobilinde ve evinde 25 Eylül tarihinde arama gerçekleştirildi.

El Bombası ve Kızıl Dolar Ele Geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, vites kutusuna gizlenmiş bir savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulundu. Ayrıca, N.N. ile aynı evde yaşayan iki kişi daha gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan şahıslar, adliyedeki işlemleri sonrasında hakimlikle sevk edildi. N.N. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.