DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

Aydın'da FETÖ Şüphelisi El Bombası ile Yakalandı

Nazilli ilçesinde FETÖ üyesi olduğu düşünülen bir kişi otomobilinde el bombası ve F serisi dolar bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:53
Aydın'da FETÖ Şüphelisi El Bombası ile Yakalandı

Aydın'da FETÖ Şüphelisine Operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, savunma tipi bir el bombası ve F serisi 1 dolar ile yakalanan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

JASAT Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ üyesi olduğu ve çeşitli suçlarla ilişkili olduğu gerekçesiyle N.N. isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin iş yerinde, otomobilinde ve evinde 25 Eylül tarihinde arama gerçekleştirildi.

El Bombası ve Kızıl Dolar Ele Geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, vites kutusuna gizlenmiş bir savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulundu. Ayrıca, N.N. ile aynı evde yaşayan iki kişi daha gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan şahıslar, adliyedeki işlemleri sonrasında hakimlikle sevk edildi. N.N. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesine Taziyelerini İletti
7
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek