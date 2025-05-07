Aydın'da Hafriyat Kamyonu Çöp Kamyonuna Çarptı: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Temizlik İşçisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarpması sonucu belediye temizlik işçisi Mehmet Öz (58) hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

06 EKG 946 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü B.Ö., 09 SB 149 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Hayatını Kaybeden İsim ve Sürücünün Durumu

Kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında bulunan Mehmet Öz, iki kamyonun arasında kalarak ağır yaralandı ve maalesef hayatını kaybetti. Kazadan sonra B.Ö. adlı sürücünün olay yerinden kaçtığı ancak bir süre sonra emniyete teslim olduğu öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın detayları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çöp kamyonunun durduğu ve ardından arkadan gelen hafriyat kamyonunun çarpması anı yer alıyor.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı kazada belediye temizlik işçisi yaşamını yitirdi.