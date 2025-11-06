Aydın'da Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele: Yol Kontrolleri Sürüyor

Aydın'da Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Yol Kontrolleri

Denetim Koordinasyonu ve Üreticilere Uyarı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında yol kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli personellerimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak yol kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Denetimlerin amacı, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini düzenlemektir.

Şap Hastalığı başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina uygulaması bulunan bölgelerde, transit geçişler dışında hayvan hareketleri yasaktır.

Koruma ve Gözetim Bölgeleri içerisinde bulunan işletmelerdeki hayvanların normal veya acil kesimi gerektiği durumlarda, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden alınacak izinle, hayvanların il sınırları içinde en yakın kesimhaneye sevkine izin verilmektedir.

Nakliye sırasında tüm hayvanların kulak küpelerinin takılı olması ve pasaportlarının yanlarında bulundurulması zorunludur. Bu kurallara uyulmaması halinde cezai yaptırımlar uygulanabileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen hususlara azami özen göstermelerinin önemine dikkat çekti.

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE YOL KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR