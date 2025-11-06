Aydın'da Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele: Yol Kontrolleri Sürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kolluk kuvvetleriyle koordineli yol kontrolleriyle hayvan hareketlerini denetliyor; kurallara uyulması, kulak küpe ve pasaport zorunlu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:23
Aydın'da Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele: Yol Kontrolleri Sürüyor

Aydın'da Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Yol Kontrolleri

Denetim Koordinasyonu ve Üreticilere Uyarı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında yol kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli personellerimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak yol kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Denetimlerin amacı, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini düzenlemektir.

Şap Hastalığı başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina uygulaması bulunan bölgelerde, transit geçişler dışında hayvan hareketleri yasaktır.

Koruma ve Gözetim Bölgeleri içerisinde bulunan işletmelerdeki hayvanların normal veya acil kesimi gerektiği durumlarda, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden alınacak izinle, hayvanların il sınırları içinde en yakın kesimhaneye sevkine izin verilmektedir.

Nakliye sırasında tüm hayvanların kulak küpelerinin takılı olması ve pasaportlarının yanlarında bulundurulması zorunludur. Bu kurallara uyulmaması halinde cezai yaptırımlar uygulanabileceği hatırlatıldı.

Yetkililer, yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen hususlara azami özen göstermelerinin önemine dikkat çekti.

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE YOL KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE YOL KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE YOL KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
4
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
5
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
6
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor
7
Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek