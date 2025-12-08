Bayburt'ta Kuru Soğuk ve Kar: Sabahları Buzlanma Sürüyor

Bayburt'ta Kuru Soğuk ve Yer Yer Kar Etkili

Bayburt'ta dondurucu soğuklar sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte park halinde bulunan bazı araçların camları buz tuttu, kaportalar kırağıyla kaplandı.

Yüksek Kesimlerde Kar ve Beyaz Örtü

Kent merkezinde kuru soğuk ve ayaz etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Özellikle dağ köyleri ve yaylalar karla kaplandı, beyaz örtüye büründü.

Meteorolojiden Beklenti

Meteoroloji verilerine göre Bayburt'ta gece saatlerinde eksiye düşen hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde 0 ila 8 derece arasında seyrediyor. Hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

