DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Bayburt'ta Kuru Soğuk ve Kar: Sabahları Buzlanma Sürüyor

Bayburt'ta dondurucu gece soğuğu sabah etkisini sürdürüyor; araç camları buz tuttu, yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:14
Bayburt'ta Kuru Soğuk ve Kar: Sabahları Buzlanma Sürüyor

Bayburt'ta Kuru Soğuk ve Yer Yer Kar Etkili

Bayburt'ta dondurucu soğuklar sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte park halinde bulunan bazı araçların camları buz tuttu, kaportalar kırağıyla kaplandı.

Yüksek Kesimlerde Kar ve Beyaz Örtü

Kent merkezinde kuru soğuk ve ayaz etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Özellikle dağ köyleri ve yaylalar karla kaplandı, beyaz örtüye büründü.

Meteorolojiden Beklenti

Meteoroloji verilerine göre Bayburt'ta gece saatlerinde eksiye düşen hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde 0 ila 8 derece arasında seyrediyor. Hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

BAYBURT’TA KURU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’TA KURU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’TA KURU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi