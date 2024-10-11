Aydın'da Hırsızlık Olayında İki Kadın Tutuklandı

Aydın'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir konuttan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, adli süreç sonunda tutuklandı.
Olayın Detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen hırsızlık olayı üzerine hızlı bir çalışma başlattı.
Güvenlik Kamerası İncelemesi
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. M.B. ve G.B. isimli kadınlar, operasyonla gözaltına alındı.
Adli Süreç
İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.