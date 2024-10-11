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Aydın'da Hırsızlık Olayında İki Kadın Tutuklandı

Nazilli'de bir evden ziynet eşyası çalan 2 kadın, güvenlik kameralarındaki tespit sonrasında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:00
Aydın'da Hırsızlık Olayında İki Kadın Tutuklandı

Aydın'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir konuttan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, adli süreç sonunda tutuklandı.

Olayın Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen hırsızlık olayı üzerine hızlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. M.B. ve G.B. isimli kadınlar, operasyonla gözaltına alındı.

Adli Süreç

İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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