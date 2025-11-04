Aydın’da kaçak tütün operasyonu: 68 bin 800 makaron ele geçirildi

Aydın'da KOM ekipleri düzenlediği operasyonda 68 bin 800 makaron ve 140 kg kıyılmış tütün ele geçirdi; C.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 21:42
KOM ekipleri Efeler ilçesinde baskın düzenledi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1679 Sokak adresinde bir adrese düzenledikleri operasyonda arama yaptı. Aramada 2 adet sigara sarma makinesi ile 1 adet havalı kompresör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca 47 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ve 21 bin 600 adet boş makaron olmak üzere toplam 68 bin 800 makaron ile 140 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Operasyon sonucu şüpheli C.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

