Aydın'da Kahraman Futbolcuya Belediyeden İş Müjdesi

Aydın'da Babasına Karaciğerini Bağışlayan Futbolcuya İş Verildi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, babasına karaciğer bağışında bulunarak futbol kariyerine ara veren İncirliova Belediyespor oyuncusu İlhan Orcan'ı belediye bünyesine zabıta olarak işe aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Acarlar Mahallesi'nde yaşayan futbolcu İlhan Orcan, karaciğer rahatsızlığı bulunan babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunmak için profesyonel spor yaşamına ara verdi. Geçirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Orcan, Zabıta Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Topluma Duyarlılık Öne Çıkıyor

Başkan Kaya, İlhan Orcan'ın ailesine ve topluma karşı gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekerek, "İncirliova Belediyespor'umuzda futbol oynarken, babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunarak futbola ara veren İlhan evladımızı, İncirliova Belediyesi ailemize kattık. Emeğin başkenti, çalışkan insanların diyarı Acarlar Mahallemizde doğup büyümüş olan İlhan Orcan, bundan sonraki süreçte Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde, kendi mahallesinde görev yapacak. Biz Acarlar Mahallemizin evladına sahip çıktık," şeklinde konuştu.

Belediyede göreve başlamaktan memnutiyet duyduğunu vurgulayan Orcan, süreç boyunca kendisine destek veren Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde yaşayan futbolcu İlhan Orcan, karaciğer rahatsızlığı bulunan babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunmak için spor kariyerine ara verdi. Geçirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Orcan, İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde işe alınarak mahallesinde görev yapmaya başladı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde yaşayan futbolcu İlhan Orcan, karaciğer rahatsızlığı bulunan babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunmak için spor kariyerine ara verdi. Geçirdiği ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Orcan, İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde işe alınarak mahallesinde görev yapmaya başladı.