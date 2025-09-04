DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Aydın'da Kaybolan 86 Yaşındaki Kadın Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

İncirliova'da Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen, mahallede beslediği köpeğin sesiyle gece saatlerinde kullanılmayan bir evin bahçesinde sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:14
Aydın'da Kaybolan 86 Yaşındaki Kadın Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

Aydın'da Kaybolan 86 Yaşındaki Kadın Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

İhbar ve arama çalışmaları

İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Olay yerine yönlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bulunduğu an ve sağlık durumu

Gece saatlerinde ekiplerin, kullanılmayan bir evin bahçesinden gelen köpek sesi duyması üzerine yöneldiği bölgede Hayriye Şen sağ olarak bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çalışmalara ayrıca jandarma komandolar da destek verdi. Şen'in mahallede zaman zaman beslediği köpek'in bulunmasına vesile olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor