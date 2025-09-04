Aydın'da Kaybolan 86 Yaşındaki Kadın Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

İhbar ve arama çalışmaları

İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Olay yerine yönlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bulunduğu an ve sağlık durumu

Gece saatlerinde ekiplerin, kullanılmayan bir evin bahçesinden gelen köpek sesi duyması üzerine yöneldiği bölgede Hayriye Şen sağ olarak bulundu. Yapılan ilk değerlendirmede Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çalışmalara ayrıca jandarma komandolar da destek verdi. Şen'in mahallede zaman zaman beslediği köpek'in bulunmasına vesile olduğu öğrenildi.