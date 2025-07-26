Aydın'da Kekik Toplarken Rahatsızlanan Adam Kurtarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan Ali Bozkır (61), ekiplerin hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Dereköy Mahallesi'nde kekik toplamak üzere dağın yamacına giden Bozkır'dan, uzun süre haber alamayan oğlu, durumu değerlendirmek için bölgeye gitti. Oğlu, 300 metrelik yamaçta babasını hareketsiz halde buldu.

Durumu fark eden oğlu, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım talep etti. Ekipler, dikkatlice Ali Bozkır'ı taşınabilir hale getirerek yamaç boyunca ambulansa ulaştırdı.

Ali Bozkır, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.