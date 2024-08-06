Aydın'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aydın'da Feci Kaza: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Detayları ve Yaralılar

23 Temmuz tarihinde Söke-Kuşadası kara yolunda gerçekleşen kazada, Ayyüce Naz Polat isimli öğrenci, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, ne yazık ki kurtarılamadı. Polat'ın, Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübü'nde futbol oynadığı öğrenildi.

Kazanın Sebepleri

Kaza, B.G. idaresindeki 35 AIK 623 plakalı otomobilin Granta mevkisinde kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Araç, karşı şeride geçerek Engin Efe İşbilen'in kullandığı 09 JH 969 plakalı araca çarptı. Kazada Polat’ın yanı sıra diğer sürücüler ve araçta bulunan E.İ, G.İ, S.E, ve S.K. da yaralandı. Sürücü Engin Efe İşbilen ise olay yerinde hayatını kaybetti.