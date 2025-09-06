Aydın'da motosiklet devrildi: Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi

Aydın'da motosiklet kazası: Hakan Kudüsoğlu hayatını kaybetti
Sultanhisar, Salavatlı Mahallesi - Denizli-Aydın kara yolu
Hakan Kudüsoğlu (47) yönetimindeki motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi kesiminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hakan Kudüsoğlu'nun cenazesi, işlemler için Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.