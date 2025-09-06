DOLAR
Aydın'da motosiklet devrildi: Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Hakan Kudüsoğlu'nun (47) kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti; cenaze morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:29
Sultanhisar, Salavatlı Mahallesi - Denizli-Aydın kara yolu

Hakan Kudüsoğlu (47) yönetimindeki motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi kesiminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hakan Kudüsoğlu'nun cenazesi, işlemler için Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

