Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 01:24
Aydın'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da trajik motosiklet kazası

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yol kenarında bekleyen bir kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Şehnur Üstüntaş (18) hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Üstüntaş'ın kullandığı plakasız motosiklet, S.A. (47) tarafından yönetilen 09 RP 515 plaka numaralı kamyonete çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Üstüntaş, hızlı bir şekilde Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu üzücü olay, Aydın'daki trafik güvenliği konusunda yeni tartışmalara yol açabilir.

