Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. 48 AH 019 plakalı motosikleti kullanan Muharrem Y., şarampole devrilerek ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü sağlık kontrolü için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Y., hayatını kaybetti. kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.