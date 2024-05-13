Aydın'da otoyol inşaatında vinç kazası! 1 işçi hayatını kaybetti

Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında meydana gelen vinç kazasında bir işçi yaşamıını kaybetti. Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında malzeme taşıyan vincin bomunun kopması sonucu yaşanan kaza büyük üzüntüye neden oldu.



Kazada, viyadük kolonuna çarpan vincin kopan bomu, o sırada kolonda çalışan işçi Hüseyin Çakar'ı (39) zemine düşürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çakar'ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve kazanın detayları araştırılmaya başlandı. İş kazasıyla ilgili yetkililerin incelemeleri devam ediyor.