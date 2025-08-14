Aydın'da Otoyoldaki Kamyonda Çıkan Yangın Ağaçlığa Sıçradı, Söndürüldü

Aydın'da otoyoldaki kamyonda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Olayın Detayları

İzmir-Aydın Otoyolu'nda park halindeyken, plakası henüz belirlenemeyen kamyon K.Ç. idaresinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı.

Müdahale ve Sonuç

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtaki ve ağaçlık alandaki yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangından etkilenen sürücü K.Ç., tedavi için Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

