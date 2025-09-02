DOLAR
Aydın'da Pınardere Zeytinlik ve Orman Yangını: Müdahale 2. Günde Sürüyor

Aydın Efeler'de Pınardere'de başlayan zeytinlik ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor; 2 itfaiyeci ve 1 orman işçisi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:46
Aydın'ın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, ikinci günde de havadan ve karadan devam ediyor.

Müdahale Süreci

Orman ve itfaiye ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti. Bölgedeki arazinin sarp ve engebeli olması çalışmaların zaman zaman güçleşmesine neden oldu.

Yaralananlar ve Durum

Çalışmalar sırasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan çalışmaları sürüyor.

Olası Neden

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

