Aydın'da Sağanak Trafiği Aksattı: Aydın-Denizli Yoluna Çamur Taştı

Aydın'da Sağanak Trafikte Aksamalara Yol Açtı

İmamköy'de sel, Aydın-Denizli kara yoluna çamur taştı

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi; yolda kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahalleleri'nde caddelerde su birikintileri oluştu.

Kocagür mevkisinde yol kenarındaki çamurlar, Aydın-Denizli kara yoluna taştı.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle çamurları temizledi; bir süre trafiğe kapalı kalan yol daha sonra ulaşıma açıldı.

Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın-Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.