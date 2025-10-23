Aydın'da Sağanak Trafiği Aksattı: Aydın-Denizli Yoluna Çamur Taştı

Aydın'da akşam sağanağı İmamköy'de sele yol açtı; Aydın-Denizli kara yoluna çamur taştı, araçlar kurtarıldı ve yol temizlenip ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:00
Aydın'da Sağanak Trafikte Aksamalara Yol Açtı

İmamköy'de sel, Aydın-Denizli kara yoluna çamur taştı

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sele kapılan çok sayıda hayvan sürüklendi; yolda kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Fatih, Orta, Ovaeymir ve Zafer mahalleleri'nde caddelerde su birikintileri oluştu.

Kocagür mevkisinde yol kenarındaki çamurlar, Aydın-Denizli kara yoluna taştı.

Bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle çamurları temizledi; bir süre trafiğe kapalı kalan yol daha sonra ulaşıma açıldı.

Aydın'da sağanağın etkisiyle Aydın-Denizli kara yoluna kadar gelen çamur nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

