Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahte belgelerle devlet destekleri elde eden 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 23:26
Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesinin ardından, 5’i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen C.A, S.R ve K.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyona Dair Bilgiler

Olay, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde 2 Temmuz'da başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla operasyon düzenledi.

Bu operasyon kapsamında C.A. ile birlikte N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U ve S.A gözaltına alındı. Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimi gerçekleştirdikleri ve sahte belgelerle bu üretimi gösterdikleri bildirildi.

Şüphelilerin Yöntemi ve Zarar

Suç örgütü, sahte kantar fişleri ve üretici makbuzları düzenleyerek Adana'daki bir firmaya pamuk satışı gerçekleştirip, nakliye firmasından yollanıyormuş gibi sahte faturalar hazırladı. Bu yöntemler neticesinde şüphelilerin devletten 134 milyon lira tutarında destek almış oldukları, bu durumun ise devlete 114 milyon lira vergi kaybına yol açtığı iddia ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen...

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Şok Olay: Eşini Vurup İntihar Etti
2
Merhum Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Ödülü Takdim Edildi
3
Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
4
Orman İşçileri, Alevlere Karşı Kahramanca Mücadele Ediyor
5
Büyükelçi Dicle, Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera'ya Güven Mektubunu Sundu
6
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı
7
Kırıkkale'de İddialaşma Sonucu Genç Köprüden Irmağa Atladı: Kayboldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı