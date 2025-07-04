Aydın'da Sahte Belgelerle Bitkisel Destek Alan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesinin ardından, 5’i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen C.A, S.R ve K.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyona Dair Bilgiler

Olay, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde 2 Temmuz'da başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul yasasına muhalefet ve özel belgede sahtecilik suçlamasıyla operasyon düzenledi.

Bu operasyon kapsamında C.A. ile birlikte N.A, H.A, S.R, K.D, M.C, Y.U ve S.A gözaltına alındı. Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimi gerçekleştirdikleri ve sahte belgelerle bu üretimi gösterdikleri bildirildi.

Şüphelilerin Yöntemi ve Zarar

Suç örgütü, sahte kantar fişleri ve üretici makbuzları düzenleyerek Adana'daki bir firmaya pamuk satışı gerçekleştirip, nakliye firmasından yollanıyormuş gibi sahte faturalar hazırladı. Bu yöntemler neticesinde şüphelilerin devletten 134 milyon lira tutarında destek almış oldukları, bu durumun ise devlete 114 milyon lira vergi kaybına yol açtığı iddia ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sahte belgelerle devletten bitkisel üretim desteği aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.