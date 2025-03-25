Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde stabilize yol çöktü, beton mikseri çukura düşerek yan yattı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:15
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü

Aydın'da Stabilize Yol Çökmesi Sonucu Beton Mikseri Çukura Düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen stabilize yol çökmesi, bir beton mikserinin çukura düşmesine sebep oldu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 R 4191 plakalı beton mikseri, inşaat alanına beton taşıdığı sırada stabilize yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü ve yan yattı. Olay yerinde bulunan iş makineleri, mikseri çıkarmak için çalışmalara başladı.

Mikserin içindeki beton harcı olay yerinde etrafa döküldü. Olay sonrası sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

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