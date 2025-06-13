Aydın'da Tartışma Kanlı Bitti: Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da Şok Olay: Bıçaklı Saldırı Sonucu Bir Kişi Öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan üzücü olayda, Şenol Göktaş (63) tartıştığı yeğeni O.K. (32) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Sınırteke Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi.

Tartışma Kanlı Bir Kavgaya Dönüştü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.K, amcası Göktaş'ı bıçakladı.

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Göktaş'ın olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olayın hemen ardından, jandarma ekipleri O.K'yi saklandığı evde bularak gözaltına aldı. Olay, yerel halk arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde teyzesinin kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde teyzesinin kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.