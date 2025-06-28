Aydın'da Ters Yönde İlerleyen Otomobil 2 Araca Çarptı: 2 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Granta mevkisinde, ters yönde ilerleyen bir otomobil, iki araca çarparak büyük bir kazaya yol açtı. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 09 EH 114 plakalı otomobil, Kuşadası yoluna ters yönden girdi. Bu esnada, karşı yönden gelen U.P. idaresindeki 34 HJN 713 plakalı otomobil ile kimliği henüz tespit edilemeyen 09 S 5137 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucunda yaralanan sürücüler M.E. ve U.P., olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.