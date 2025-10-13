Aydın'da Torununu Kurtaran Kadına Tren Çarptı: Selvi Polat Ağır Yaralandı

İncirliova'da torununu raylardan kurtaran 75 yaşındaki Selvi Polat, İzmir-Isparta seferini yapan trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 16:29
Aydın'da Torununu Kurtaran Kadına Tren Çarptı: Selvi Polat Ağır Yaralandı

Aydın'da Torununu Kurtaran Kadına Tren Çarptı: Selvi Polat Ağır Yaralandı

İncirliova'da raydaki çocuğu kurtarma girişimi faciayla sonuçlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, raylardaki torununu kurtarmaya çalışırken trenin çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Selvi Polat (75)'a, İzmir-Isparta seferini yapan tren Gerenkova Mahallesi'nde çarptı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın rayda oturan torununu çekerek kurtardığını, ancak kendisine trenin çarptığını ifade etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi
2
İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı
3
Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı
4
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor
5
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı
6
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı
7
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi