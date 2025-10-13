Aydın'da Torununu Kurtaran Kadına Tren Çarptı: Selvi Polat Ağır Yaralandı

İncirliova'da raydaki çocuğu kurtarma girişimi faciayla sonuçlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, raylardaki torununu kurtarmaya çalışırken trenin çarpması sonucu bir kadın ağır yaralandı.

Selvi Polat (75)'a, İzmir-Isparta seferini yapan tren Gerenkova Mahallesi'nde çarptı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın rayda oturan torununu çekerek kurtardığını, ancak kendisine trenin çarptığını ifade etti.

