Aydın'da Trenin Çarptığı Kamyonet İkiye Bölündü: 1 Ağır Yaralı

Aydın Efeler'de trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü; sürücü E.S. ağır yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:13
Aydın'da Trenin Çarptığı Kamyonet İkiye Bölündü: 1 Ağır Yaralı

Aydın'da Tren Kazası: Kamyonet İkiye Bölündü

Kazanın Detayları ve Müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Denizli yönünde seyir halinde olan trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü E.S. ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Serçeköy mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren hemzemin geçitte bulunan kamyonete çarptı.

Çarpmanın ardından kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı E.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DENİZLİ YÖNÜNDE SEYİR HALİNDE OLAN TREN İLE ÇARPIŞAN KAMYONET İKİYE...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DENİZLİ YÖNÜNDE SEYİR HALİNDE OLAN TREN İLE ÇARPIŞAN KAMYONET İKİYE BÖLÜNÜRKEN, KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DENİZLİ YÖNÜNDE SEYİR HALİNDE OLAN TREN İLE ÇARPIŞAN KAMYONET İKİYE...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Nazilli'de Gençler 'Komşum Gönüllülük' ile Fazla Yemekleri Paylaşıyor
3
Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde
4
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
5
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
6
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
7
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş