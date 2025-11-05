Aydın'da Trenin Çarptığı Kamyonet İkiye Bölündü: 1 Ağır Yaralı

Aydın'da Tren Kazası: Kamyonet İkiye Bölündü

Kazanın Detayları ve Müdahale

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Denizli yönünde seyir halinde olan trenin çarptığı kamyonet ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü E.S. ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Serçeköy mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren hemzemin geçitte bulunan kamyonete çarptı.

Çarpmanın ardından kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı E.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

