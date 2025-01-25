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Aydın'da Tur Midibüsü Devrildi: 23 Yaralı

Aydın'da devrilen tur midibüsünde 23 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:16
Aydın'da Tur Midibüsü Devrildi: 23 Yaralı

Aydın'da Tur Midibüsü Devrildi: 23 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, 23 kişi yaralandı. Mehmet Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur midibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

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