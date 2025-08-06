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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:22
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu bulunduran iki şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda dikkat çekici bir operasyona imza attılar.

Ekipler, takibe aldıkları G.Ş. (24) ve N.B. (29) isimli şahısları sokakta durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada toplamda 384 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yapılan gözaltı sonrası, şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakimlik önüne çıkarılan G.Ş. ve N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler...

Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, sokakta durdurdukları şüphelilerin üzerlerinde 384 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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