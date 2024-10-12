Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iliçabaşı Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Dün bir eve yapılan baskında, duvarda gizlenmiş halde 11 bin 500 sentetik ecza hapı bulundu. Operasyon sırasında N.A. ve eşi A.A. gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklanırken, N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Aydın'daki uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.