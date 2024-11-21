Aydın'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi, Kedi ve Kuş Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke İlçesinde Yangın Paniği

Aydın'ın Söke ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple 3 katlı binanın 2. katındaki dairede başladı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle 3. katında mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmanın yanı sıra, bir kedi ve bir kuşu da tahliye etmeyi başardı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta aydınlatıcı tedavi edilirken, itfaiye ekipleri kediyi ve kuşu kurtarmak için oksijen ve kalp masajı uyguladı. Ancak, bu müdahalelere rağmen ne yazık ki hem kedi hem de kuş hayatta kalamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı, ancak yangının çıktığı daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, yangının nedenine dair soruşturmalara devam edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.